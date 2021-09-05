Kerkük'te terör örgütü DEAŞ saldırısında 12 polis öldü

AA 5 Eylül 2021 Pazar 12:44 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 12:45

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Bürosundan yayınlanan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesine bağlı Reşad nahiyesi yakınlarında Irak Federal Polis gücüne ait gözlem noktasına DEAŞ mensupları tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 2 polisin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, olay üzerine bölgeye gönderilen destek gücüne ait askeri araçların geçtiği yola tuzaklanan bombaların uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 10 polisin öldüğü ifade edildi.

Açıklamada, saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.