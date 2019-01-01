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Kerkük'te terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşenen bombanın patlatılması sonucu 1 kişi öldü

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında bir köy yoluna terör örgütü DEAŞ tarafından daha önce yola yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu iki kardeşten birinin öldüğü, bir diğerinin yaralandığı belirtildi.

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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havice ilçesi yakınlarında daha önce yola döşenen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.

Kerkük'ün Havice ilçesine bağlı Abdullah Yasin köyüne giden yol güzergahında daha önce terör örgütü DEAŞ militanlarınca bombanın yerleştirildiğini aktaran Kamil, ''Kardeş olan iki kişi araçlarıyla yoldan geçtikleri sırada bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, bir diğeri de yaralandı.'' şeklinde konuştu. - Muradiye köyündeki iş yerleri önünde bomba patlatıldı Bölgede istikrarsızlık oluşturmak isteyen terör örgütü DEAŞ'ın kalıntılarının bir köyde de iki ayrı bombalı eylem düzenlediklerini belirten Kamil, ''Teröristler, Rıyad kasabasına bağlı Muradiye köyünde iki ayrı iş yeri önüne bıraktıkları bombaların patlaması sonucu söz konusu iş yerleri kullanılamaz hale geldi.'' ifadesini kullandı. Patlamanın sabah erken saatlerde meydana geldiğini söyleyen Kamil, iş yerlerinde kimsenin olmaması can kaybının önüne geçtiğini kaydetti.

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