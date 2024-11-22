Kerkük'te Türkmen Erkan Hamit'e görev

Kerkük Polis Müdürlüğünden yayımlanan yazılı açıklamada, kentin girişindeki kontrol noktalarının sorumluluğunun Hamit'e verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kerkük Polis Teşkilatı mensubu Hamit'in kentin 11 kontrol noktasının yanı sıra idari sınırı içindeki kara yollarının güvenliğinden de sorumlu olduğu aktarıldı.

Irak genelinde 20-21 Kasım tarihlerinde yapılan nüfus sayımından bir gün önce Kerkük'teki kontrol noktalarından sorumlu müdür ve 200'den fazla personelin adları yolsuzluğa karışmış ve görevleri askıya alınmıştı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, daha önce yaptığı açıklamada, özelikle nüfus sayımından bir gün önce kontrol noktalarında personel sayısının azaltılmasının bilinçli olduğunu ve bu şekilde Kerkük'teki nüfus sayımına katılmak üzere Erbil ve Süleymaniye'den binlerce kişinin kente girerek kayıtlarını buraya yaptırdıklarını söylemişti.