Kerkük'te Türkmen yetkilinin evine el bombalı saldırı

AA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:39 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:45

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmen yetkili Kahya'nın evine el bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.



Saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak evde hasar oluştuğunu aktaran Kamil, faillerin yakalanması için soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Türkmen yetkili Kahya da evinin önündeki güvenlik kulübesine el bombası atılması sonucu bir korumasının yaralandığını söyledi.

Kahya, saldırının terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı yöntemlerle benzerlik taşıdığını dile getirdi.

Son aylarda Kerkük kent merkezi ve güneyine yönelik saldırıların arttığına işaret eden Kahya, Bağdat hükümetinden bu durumun önüne geçilmesini istedi.