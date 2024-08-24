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Dünya

Kerkük'te Türkmenler tartışmalı vali seçimi nedeniyle il meclisi toplantısına katılmadı

Irak'ta Kerkük İl Meclisi'ndeki Türkmenler, tartışmalı vali seçimi nedeniyle boykot ettikleri il meclisinin ilk toplantısına katılmadı.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 18:29 - Güncelleme:
Kerkük'te Türkmenler tartışmalı vali seçimi nedeniyle il meclisi toplantısına katılmadı
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Kerkük İl Meclisi, Irak Türkmen Cephesi Üyesi Sevsen Abdulvahid Ceddu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü il meclisi toplantısına katılmadıklarını söyledi.

MAHKEMENİN KARARI BEKLENİYOR

Kısa süre önce Kerkük valilik seçiminin iptali için Irak'ta en üst yargı merci olan Yüksek Federal Mahkemeye başvuruda bulunduklarını hatırlatan Ceddu, mahkemenin kararını beklediklerini ifade etti.

Kerkük'te krizin arka planı

Yüksek Federal Mahkeme kararı çıkmadan hiçbir toplantıya katılmayacaklarını belirten Ceddu, çıkacak karara göre adım atacaklarını dile getirdi.

KRİZ NASIL ÇIKTI?

Kerkük Vilayet Meclisinin, 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 3 Arap ve bir Hristiyan üyesi 10 Ağustos'ta Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.

Irak'ta kalkınmanın önündeki en büyük engel PKK

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.

OYLAMAYI BOYKOT ETTİLER

Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partili ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.

Kerkük Vilayet Meclisi 16 sandalyeden oluşuyor.

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