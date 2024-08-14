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Dünya

Kerkük'te vali seçimi tartışması! İtirazlara rağmen göreve başladığını duyurdu

Irak'ta Kerkük Vilayet Meclisi'ndeki Türkmenler ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleriyle bir kısım Arap üyenin boykot ettiği ve KYB'nin girişimleriyle yapılan toplantıda valiliğe seçilen Rebvar Taha, görevine başladığını açıkladı.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 14:06 - Güncelleme:
Kerkük'te vali seçimi tartışması! İtirazlara rağmen göreve başladığını duyurdu
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KYB'li Taha, Kerkük Valilik binasında basın toplantısı düzenledi.

Kerkük'te bir mahkemede yemin ederek görevine başladığını dile getiren Taha, Valilik ve Vilayet Meclisi Başkanlığı seçimini boykot ederek, bunu yasal bulmayan Türkmenlerle KDP ve Arap üyelere diyalog çağrısı yaptı.

- NE OLMUŞTU?

Kerkük Vilayet Meclisinin 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3 Arap ve 1 Hristiyan üyesi 10 Ağustos'ta Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.

Kerkük Meclisi'ndeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleri ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), söz konusu toplantının yasal olmadığını ifade ederek, iptali için Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurmuştu.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Türkmen ve Arpların itirazlarına rağmen Rebvar Taha'ya kendisini Kerkük Valisi olarak atayan Cumhuriyet Kararnamesini teslim etmişti.

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