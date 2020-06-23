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Dünya

Kerkük'teki Araplar, kentte sözde bayraklarını asan PKK'ya tepki gösterdi

Irak'ın Kerkük kentindeki Arap Meclisi, terör örgütü PKK'nın bazı semt ve köprülerde sözde bayrağını asması ve Türkmen mezarlığına saldırmasına tepki gösterdi.

AA23 Haziran 2020 Salı 08:52 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 08:54
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Kerkük'teki Arap Meclisi yayınladığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın kentte sözde bayrağını asarken Irak bayrağını yırtmasının ülkenin egemenliğine yapılan bir hakaret olduğunu bildirdi.

Açıklamada bu tür uluslararası terör örgütlerinin Irak'ta varlık göstermesine izin verilmemesi gerektiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bu tür terör örgütlerinin kentteki varlığına karşı koymamasının endişe verici olduğu aktarılan açıklamada, Kerkük'ün istikrarı, güvenliği ve huzurunu bozacak hiçbir tarafa müsade edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK, 19 Haziran'da Irak'ın Kerkük kentindeki bazı köprülerde sözde bayraklarını asmış ve Türkmen Şehitler Mezarlığına saldırmıştı.

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