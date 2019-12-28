İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9587
  • EURO
    6,6619
  • ALTIN
    289.42
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kerkük'teki askeri üsse saldırı: Çok sayıda ABD'li asker yaralandı
Dünya

Kerkük'teki askeri üsse saldırı: Çok sayıda ABD'li asker yaralandı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, ABD askerlerinin de bulunduğu Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'ne düzenlenen roket saldırısında 1 sözleşmeli sivil personelin öldüğünü, birçok Amerikalı ve Iraklı askerinin yaralandığını açıkladı.

AA28.12.2019  09:36 - Güncelleme: 28.12.2019  10:02

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, "27 Aralık Irak saatiyle akşam 7:20'de koalisyon askerlerinin de bulunduğu Kerkük'teki bir askeri üsse düzenlenen roketli saldırıda bir sivil ABD'li sözleşmeli personel ile birçok Amerikalı ve Iraklı asker yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin olaya ilişkin inceleme ve soruşturmayı yürüttüğü kaydedildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın kentin batısında yer alan ve içinde Amerikan askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne 3 katyuşa füzesi attığını söylemişti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

ABD'nin Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nün yanı sıra Irak'ta 8 askeri üssü daha bulunuyor.

Başkan Erdoğan´dan Libya tezkeresi açıklaması: Meclis açılır açılmaz ilk iş...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya'daki UMH güçlerinin Trablus'ta ilerleyişi sürüyor
Libya'daki UMH güçlerinin Trablus'ta ilerleyişi sürüyor

Libya'daki UMH güçlerinin Trablus'ta ilerleyişi sürüyor

Onyekuru olmazsa Bruma
Onyekuru olmazsa Bruma

Onyekuru olmazsa Bruma

Cim-Bom’da Arda çatlağı
Cim-Bom’da Arda çatlağı

Cim-Bom’da Arda çatlağı

Genç anne ölmeden önce çocuklarına son kez sarıldı
Genç anne ölmeden önce çocuklarına son kez sarıldı

Genç anne ölmeden önce çocuklarına son kez sarıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.