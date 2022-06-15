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Dünya

Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 00:12 - Güncelleme:
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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük Operasyonlar Komutanlığı bünyesindeki güvenlik güçlerinin kentin güneyinde DEAŞ'a karşı operasyon başlattığı belirtildi.

Kentin güneyindeki Murrata Kubra, Murrata Sugra, Vadi Şay ve Vadi Nafıt bölgelerinde düzenlenen operasyona Irak hava kuvvetlerinin de destek verdiği aktarıldı.

Operasyon sırasında düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'lı 3 teröristin öldürüldüğü, örgüte ait iki sığınağın imha edildiği, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin de ele geçirildiği kaydedildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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