Kerkük'teki Kayseri Çarşısı yangını Başkan Erdoğan'ın gündeminde: Elimizden ne geliyorsa yapalım

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, 26 Kasım'da yanarak kullanılamaz hale gelen Kerkük Kayseri Çarşısı'nın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde olduğunu belirtti.

Büyükelçi Yıldız, yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Osmanlı mirasını ziyareti sırasında kendisine eşlik eden Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi ile çarşı esnafıyla görüşerek dertlerini dinledi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, ziyaretinin sadece manevi olmadığını gerekli yardımları da sunacaklarını, esnaf ve halkı üzen böylesi bir olaydan son derece etkilendiğini dile getirdi.

Yangının meydana geldiği ilk andan itibaren konunun, Türkiye'nin en üst düzeyinin gündemine taşındığını dile getiren Yıldız, "Konu, Türkiye'nin en üst düzeyi olan Cumhurbaşkanımızın gündeminde olmuştur. Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı; elimizden ne geliyorsa yapalım şeklindedir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız, "Osmanlı dokusu, kültür ve tarihiyle, çarşı bizi buraya bağlıyor. Türkiye olarak, buradaki insanlarımızın huzuru bizim önceliğimizdir. Bu huzur için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Çarşının tüm Kerkük halkının kimliğini temsil ettiğini vurgulayan Yıldız, Kerkük'ün "küçük Irak" şeklinde tanımlanmasını hatırlatarak, Osmanlı mirası çarşının da Türkmen, Arap, Kürt ve Süryanilerden oluşan esnafıyla adeta "küçük Kerkük'ü" simgelediğini kaydetti.

Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Irak'ın Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda 26 Kasım'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle çarşıda bulunan çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelmiş, 67 kuyumcu dükkanındaki yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki altın da erimişti.