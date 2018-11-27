Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangında milyar dolarlık altın eridi

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Osmanlı mirası tarihi Kayseri Çarşısı'nda dün gece geç saatlerde çıkan yangında 67 kuyumcu dükkanında bulunan 1 milyar dolarlık altın eridi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirine konuşan Kerkük Kayseri Çarşısı Kuyumcular Birliği Başkanı Hakkı İsmail, ''Çarşıda çıkan yangında 1 milyar dolarlık altın eridi.'' dedi.

Asırlık kuyumcu dükkanlarında yangının etkisiyle eriyen altınların enkaz altından toplanmaya çalışıldığını aktaran İsmail, ''Çarşıdaki 67 kuyumcu dükkanında yaklaşık 5 ton altın ve değerli eşyalar bulunuyordu. Saatlerce süren yangının etkisiyle eriyen altınlar heba oldu.'' diye konuştu.

İsmail, yangında sadece altın değil yaklaşık 200 bin dolar değerinde gümüşün de eridiğini belirterek, "Yüzlerce ailenin ekmek kapısı olan iş yerleri yok oldu. Yangının çıkma nedeninin mutlaka ortaya çıkarılmasını istiyoruz.'' şeklinde konuştu.

Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kerkük İtfaiye Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Kerküklü, daha önce açıklamada, çarşıda bulunan 400'ün üzerindeki iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini söylemişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mısır´da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Mısır´da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA