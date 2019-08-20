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Keşmir’de 6 Hintli askerin öldürüldü

Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Asif Ghafoor, ateşkes ihlali gerekçesiyle Keşmir’de kontrol hattında çıkan çatışmada 6 Hintli askerin öldürüldüğünü açıkladı.

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Geçtiğimiz aylardan beri iki ülke arasında tırmanan gerilim çatışmaya dönüştü. Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan ordusunun Hindistan’ın ateşkes ihlallerinin ‘uygun bir şekilde’ yanıtlandığını duyurdu. Ghafoor’a göre Keşmir kontrol hattında, bir subay da dâhil olmak üzere, 6 Hintli asker öldürüldü ve iki sığınak imha edildi. Hindistan ise iddialara henüz cevap vermedi.
 

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