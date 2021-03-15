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Dünya

Keşmir'de bir kez daha güvenlik güçleri ile Ceyş-i Muhammed örgütü çatıştı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile Ceyş-i Muhammed örgütü üyeleri arasında çatışma çıktı. Yaşanan olayda iki örgüt üyesinin öldüğü bildirildi.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 14:58 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:58
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Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Shopian bölgesinde dün başlatılan operasyonda Hint güvenlik güçleri ile örgüt üyeleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada Ceyş-i Muhammed örgütünden 2 kişinin öldüğünü bildiren polis yetkilileri, öldürülenler arasında örgütün bir komutanının da olduğu bilgisini verdi.

Hindistan ile Pakistan arasında, Şubat 2019'da Pulmawa'da polis teşkilatına bağlı milis güçlerine yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırı üzerine gerilim yaşanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed örgütü üstlenmişti.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

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