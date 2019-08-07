Keşmir'de BM kararı uygulansın referandum yapılsın 

Aşırı milliyetçi Modi hükümetinin Hindistan’ın kontrolünde bulunan çoğunluğu Müslüman olan Cammu Keşmir’i Hindulaştırma planını devreye soktu. Bölgeyi Keşmir ve Cammu olarak ikiye bölmeyi öngören, ‘özel statüyü kaldırarak’ Hinduların bölgede taşınmaz satın alması yasağını kaldıran başkanlık emri, federal parlamentonun üst kanadı Eyaletler Meclisiyle alt kanadı Halk Meclisi’nde kabul edildi. Bölgeye on binlerce asker sevk edilirken, böylece Keşmir’in Hindulaştırılmasının önündeki tüm engeller ortadan kalktı.

PAKİSTAN TİCARETİ KESTİ

Keşmir Müslümanlarının menfaatine dair Türkiye ve Pakistan dışında hiçbir devlet tepkisini ortaya koymadı. Başkan Erdoğan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşeceğini belirtirken, Pakistan ise komşusuyla ilişkileri en aza indirme kararı aldı. Başbakan İmran Han, ilk adım olarak Hindistan ile ikili ticareti askıya alacaklarını duyurdu. Hindistan’ın İslamabad Büyükelçisi’ni kovan Han, orduya da hazırlıklarına devam etmesi emri verdiğini dile getirdi. Han ayrıca, Pakistan’ın Keşmir meselesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) götüreceğini belirtirken, Pakistan Genelkurmay Başkanı Kamar Bajva da ordunun bölgedeki halka destek olmak için her türlü önlemi alacağını açıkladı. Pakistan ile Hindistan arasında 1947, 1965 ve 1999’da 3 kez savaşa neden olan Keşmir’in yüzde 45’i Hindistan’ın, yüzde 35’i Pakistan’ın, yüzde 20’si ise Çin’in hakimiyetinde bulunuyor. Hindistan, bu savaşlarda ele geçirdiği bölgeler ‘Cammu Keşmir’ eyaleti adında topraklarına katmıştı. İngiltere’nin 1947’de çekildiği Keşmir’de, Müslmanların geleceğinin garanti altına alınması adına BMGK kararının uygulanması gerekiyor.

ÇÖZÜM HALK OYLAMASI

BMGK, 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir’in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörüyor. Acil olarak toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da bölgedeki krizden endişe duyduklarını belirterek bir an önce referandum düzenlenmesini öngören BMGK kararlarının uygulanmasını talep etti. Keşmir’de oylama yapılması durumunda bölgenin Pakistan’a geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.