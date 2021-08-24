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Dünya

Keşmir'de çatışma: 3 direnişçi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçinin öldüğü bildirildi.

AA24 Ağustos 2021 Salı 20:59 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 20:59
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Keşmir polisince yapılan açıklamada, Sopore bölgesinde direnişçilerin bulunduğu bir eve dün polis ve askerler tarafından baskın yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, baskın sırasında çıkan çatışmada, 3 direnişçinin öldüğü belirtildi.

Ayrıca açıklamada, direnişçilerin bulunduğu evde 2 tabanca ile bir tüfek bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, bölge halkı, operasyon sırasında Hint güvenlik güçlerinin sivillerin bulunduğu bir eve de patlayıcı maddelerle saldırdığını iddia etti.

Keşmir polisi, dün yaptığı açıklamada, bölgede devam eden operasyonlarda Leşker-i Tayyibe örgütünün üst düzey isimlerinden Abbas Sheikh ve yardımcısı Saqib Manzoor'un öldürüldüğünü duyurmuştu.

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