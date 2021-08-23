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Dünya

Keşmir'de direnişçilere baskın: 2 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda iki direnişçinin öldürüldüğü bildirildi.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 23:27 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 23:27
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Tribuneindia'daki habere göre, Keşmir polisince yapılan açıklamada, Srinagar kentinin Aloochi Bagh bölgesinde düzenlenen operasyonda öldürülen kişilerin Leşker-i Tayyibe örgütünün üst düzey isimlerinden Abbas Sheikh ve yardımcısı Saqib Manzoor olduğu belirtildi.

Açıklamada, Sheikh ve Manzoor'un arananlar listesinin üst sıralarında olduğuna dikkat çekilerek polis ekiplerinin büyük başarı sağladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Sheikh ve yardımcısı Manzoor'un bölgede çok sayıda cinayetten sorumlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis yetkilisi Vijay Kumar, bölge halkına yaptığı çağrısında, "Halkımızı, çocuklarının örgütlere katılmalarına engel olmaya çağırıyoruz. Eğer zaten örgüte katılmışlarsa, lütfen geri getirin. Biz bunu memnuniyetle karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

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