AA 10.02.2020 15:21 - Güncelleme: 10.02.2020 15:21

Ordudan yapılan açıklamada, Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından son 24 saatte yapılan havan atışları sonucunda 4'ü ağır olmak üzere 10 sivilin yaralandığı belirtildi.

Pakistan ordusunun atışlara hemen karşılık verdiği ifade edilen açıklamada, 1 Hint askerinin öldüğü, biri binbaşı 3 askerin ise yaralandığı vurgulandı.

Açıklamada, vurulan Hint askeri noktasında yangın çıktığı ve karakolun kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölgesinde ağır yaralanan 4 kişiden 2'sinin çocuk, diğer ikisinin ise kadın olduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.