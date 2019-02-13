Keşmir'de meydana gelen patlamada 28 öğrenci yaralandı
Keşmir’de bir okulda meydana gelen patlamada 28 öğrenci yaralandı.
- DHA
Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde yer alan Pulwama şehrinde bulunan özel bir okulda, saat 14:00 civarında bir sınıfta patlama meydana geldi. Patlama sonucu 28 öğrencinin yaralandığı belirtildi.
Patlamada yaralanan öğrencilerin hemen hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, hastane yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre yaralı öğrenciler arasında hayati tehlikesi olan yok. Yetkililer çoğunluğu bacak çevresinden yaralanan öğrencilerin tedavilerinin sürdüğünü söyledi.
Açıklamada patlamanın sınıfta meydana geldiği, nedeninin bilinmediği, fakat araştırıldığı belirtildi.
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