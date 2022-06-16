Kevin Spacey hakim karşısına çıktı

Oscar ödüllü 62 yaşındaki aktör, 4 cinsel istismar ve bir kişiyle rızası olmadan cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

Aktöre, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne gelişinde avukatları ve iki polis memuru eşlik etti.

İddia edilen suçların, 2005-2013 döneminde Londra ve Gloucestershire'da gerçekleştiği ve şikayetlerin şu anda 30'lu ve 40'lı yaşlarında olan 3 erkek tarafından yapıldığı belirtildi.

Spacey, polisin soruşturma başlatmasının ardından geçen ay ABC kanalına yaptığı açıklamada, "En kısa sürede İngiltere'de gönüllü olarak mahkemeye çıkacağım ve kendimi bu suçlamalara karşı savunacağım. Masumiyetimi kanıtlayacağıma eminim." demişti.

Spacey, American Beauty, The Usual Suspects ve House of Cards'ta aldığı rollerle tanınıyor.