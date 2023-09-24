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Dünya

KFOR, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğe cevap vermeye hazır olduğunu duyurdu

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Kosova'nın kuzeyindeki Banjska'da silahlı çetenin bir polis memurunu öldürmesiyle başlayan gerginliği yakından takip ettiğini duyurdu.

AA24 Eylül 2023 Pazar 17:45 - Güncelleme:
KFOR, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğe cevap vermeye hazır olduğunu duyurdu
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KFOR'den yapılan açıklamada, "KFOR, Banjska'daki durumu yakından izlemeye devam ediyor ve KFOR birlikleri bu bölgede, gerektiğinde cevap vermeye hazır durumda bulunuyor. KFOR Komutanı, Avrupa Birliği (AB), Sırbistan Genelkurmay Başkanı ve Kosova'daki kurumlar dahil olmak üzere tüm uluslararası paydaşlarla yakın ve sürekli temas halinde olup, çözüm bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır." denildi.

Açıklamada ayrıca Kosova polisine yönelik saldırının şiddetle kınandığı ve merhum polisin ailesine en derin başsağlığı dileklerinin iletildiği vurgulandı.

AB'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) Başkanı Giovanni Pietro Barbano de Kosova polisine yönelik saldırılar karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Barbano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EULEX, Kosova'daki ikinci güvenlik müdahale görevlisi olarak, durumu yakından izlemekle meşgul olup, KFOR ile yakın koordinasyon içinde, tüm topluluklarının istikrarı ve güvenliğini korumak için Kosova kurumlarını mümkün olan maksimum ölçüde desteklemeye hazırdır." ifadelerine yer verdi.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların, sabah saatlerinde polise ateş açması sonucu bir polis ölmüş, bir polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyinde ağır silahlı yaklaşık 30 kişinin Kosova polisine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

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