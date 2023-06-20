KFOR'dan Kosova ve Sırbistan'a çağrı: Diplomasi yoluyla çözüm bulunması gerekiyor

Ristuccia, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen basın toplantısında, barışçıl görünen atmosfere rağmen Kosova'nın kuzeyinde durumun hala gergin olduğuna dikkati çekerek, "Her iki tarafı da gereksiz söylemlerden kaçınmaya ve durumu çözmenin tek yolu olan müzakere masasına geri dönmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kosova halkının çoğunluğunun barış içinde yaşamak istediğini vurgulayan Ristuccia, şöyle devam etti:

"KFOR birliklerinin sayısının (Kosova Savaşı'nın sona erdiği) 1999'dan 2023'e büyük ölçüde düşmesi, elde edilen birçok başarının çok açık bir göstergesidir. Ne yazık ki bugünün dinamikleri bizi bu kazanımlar için çok ama çok endişelendiriyor ve her iki tarafın da bir an önce gerilimi azaltması, siyaset ve diplomasi yoluyla çözüm bulması gerekiyor."

Askeri değil yalnızca siyasi bir çözüm olduğunu belirten Ristuccia, durumu yatıştırmak ve normale döndürmek için büyük bir diplomatik çaba sarf edildiğini söyledi.

Ristuccia, NATO'nun zorluklarla daha iyi başa çıkabilmek için ülkeye ek birlikler gönderdiğine dikkati çekerek, "Bu nedenle Türk kuvvetlerinin katkısı bizim için önemli, bu durumla yüzleşmek için daha fazla esnekliğe sahip olmamızı sağlıyor." dedi.

KOSOVA İLE SIRBİSTAN ARASINDA DEVAM EDEN GERGİNLİK



Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Polis, 13 Haziran'da KFOR unsurlarına ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova polislerin Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunmuştu.

Tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.