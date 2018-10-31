Khabib Nurmagomedov: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkçe konuşacağım

Conor McGregor ile yaptığı karma dövüş sanatları hafif siklet unvan maçında aldığı galibiyetle Türkiye'de büyük bir taraftar kitlesine kavuşan Dağıstanlı sporcu Khabib Nurmagomedov, 29 Ekim'de İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına katılmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el sıkışmıştı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TÜRKÇE KONUŞACAĞIM"

BeIN Sports'a verdiği röportajda konuşan ve pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunana Khabib, "Türkiye ile ilişkilerimi geliştireceğim. Türkçe öğreneceğim. Buraya tekrar geleceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışacağım. Onunla antrenman yapacağım, onunla Türkçe konuşacağım." dedi şöyle devam etti:

"ALDIĞIM DESTEĞİN SEBEBİ HEPİMİZİN MÜSLÜMAN OLMASI"

"Türk taraftarlara tüm destekleri için teşekkür ediyorum. Maçlarımı izlediklerini biliyorum. Bunun ilk nedeni hepimizin Müslüman olması. Allah, 'Türkler kendi aralarında, Araplar kendi aralarında kardeştir' demiyor. Müminler kardeştir diyor. O yüzden Türkiye'den çok destek görüyorum. Herkese destekleri için teşekkür ediyorum."