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Dünya

Khan hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak kararı verildi

Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu, eski Başbakan Imran Khan hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak kararı verdi.

IHA21 Ekim 2022 Cuma 14:10 - Güncelleme:
Khan hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak kararı verildi
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Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu, eski Başbakan Imran Khan'a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle siyasi yasak getirdi. Seçim komisyonunda oy birliğiyle kabul edilen karar kapsamında Khan, "Yolsuzluk uygulamalarından" suçlu bulundu. Ulusal Meclis'ten çıkarılan Imran Khan böylece 5 yıl boyunca kamuda herhangi bir pozisyonda görev alamayacak.

Hakkındaki iddiaları reddeden Khan, 140 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 635 bin dolar) değerindeki devlet hediyelerini beyan etmeden alıp satarak görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Imran Khan'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi tarafından yapılan açıklamada, kararla ilgili İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yapılacağı belirtilerek, parti destekçileri sokağa çıkmaya çağrıldı. Khan'ın avukatlarından Faisal Chaudhry ise seçim komisyonunun bu tür kararlar alma konusunda yasal bir yetkisi bulunmadığını ifade etti.

Pakistan'da iktidardaki Müslüman Birliği-Navaz Partisi Ağustos ayında, suçlamaları seçim komisyonuna sunmuştu.

Pakistan'da 10 Nisan'da Ulusal Meclis'te Başbakan Imran Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. 11 Nisan'da ise Başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.

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