Kıblen neresi ey darbeci?
MISIR’IN darbeci lideri Abdulfettah Sisi, Umre ziyareti sırasında verdiği pozla sosyal medyada alay konusu oldu.
- STAR
Körfez İşbirliği Konseyi’nin olağanüstü zirvesine katılmak için Mekke’ye giden darbeci Sisi, Kâbe’yi ziyaret etti.
Halka sevimli görünmek için burada propaganda fotoğrafları çektiren Sisi’nin dua ederken Kabe’ye arkasını dönmesi dikkat çekti.
Sosyal medyada Sisi’nin gerçek kıblesi olan İsrail’e döndüğü, İslam’a Fransız kaldığı yorumları yapıldı.
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