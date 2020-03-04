İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0787
  • EURO
    6,7633
  • ALTIN
    321.631
  • BIST100
    110785
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye yalvardı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı yapın
Dünya

Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye yalvardı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı yapın

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Avrupa'nın büyük bir sığınmacı felaketiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Anastasiadis, AB'ye yalvararak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı yapılmasını istedi.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 17:07 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 17:22

Rum lider Anastasiadis, Financial Times gazetesine, son günlerde Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar konusunda yaşadığı korkuyu dile getirdi. Anastasiadis, Avrupa'nın, Orta Doğu'daki çatışmalarda taraf olmamasının bedelini ödediğini ifade etti.

ANASTASİADİS, AB’YE YALVARDI: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A BASKIN YAPIN

Anastasiadis, Avrupa Birliği'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a baskı yapmaması ve Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan göçmen mutabakatını korumaması halinde durumun felakete dönüşeceği yorumunda bulundu.

- KKTC'den Anastasiadis'e yalanlama

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis'in sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanlamıştı.

Açıklamada, Anastasiadis'in KKTC ile Rum kesimi arasındaki dört geçiş kapısını mesnetsiz gerekçelerle kapatma kararını meşrulaştırmak için manipülasyon yapmaya devam ettiği belirtilerek Rum liderin "Ara bölgeden yasa dışı yollarla Rum kesimine organize geçiş olduğu" yönündeki iddiasının gerçekle bağdaşmadığı ifade edilmişti.

Esed rejimine korku salıyor: 'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu
Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay
SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular
Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

3 devlet kurumu birleşti
3 devlet kurumu birleşti

3 devlet kurumu birleşti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.