AA 04 Mart 2020 Çarşamba 17:07 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 17:22

Rum lider Anastasiadis, Financial Times gazetesine, son günlerde Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar konusunda yaşadığı korkuyu dile getirdi. Anastasiadis, Avrupa'nın, Orta Doğu'daki çatışmalarda taraf olmamasının bedelini ödediğini ifade etti.

ANASTASİADİS, AB’YE YALVARDI: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A BASKIN YAPIN



Anastasiadis, Avrupa Birliği'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a baskı yapmaması ve Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan göçmen mutabakatını korumaması halinde durumun felakete dönüşeceği yorumunda bulundu.

- KKTC'den Anastasiadis'e yalanlama

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis'in sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanlamıştı.

Açıklamada, Anastasiadis'in KKTC ile Rum kesimi arasındaki dört geçiş kapısını mesnetsiz gerekçelerle kapatma kararını meşrulaştırmak için manipülasyon yapmaya devam ettiği belirtilerek Rum liderin "Ara bölgeden yasa dışı yollarla Rum kesimine organize geçiş olduğu" yönündeki iddiasının gerçekle bağdaşmadığı ifade edilmişti.