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Dünya

Kıbrıs Türkü'nün mülkünü usulsüz kullanan Rum yönetimi tazminat ödedi

ABD vatandaşı Kıbrıs Türkü Orhan Hüseyin Derviş, Limasol'daki mülkü için Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) açtığı davada tazminat kazandı.

4 Temmuz 2023 Salı 18:41 - Güncelleme:
Kıbrıs Türkü'nün mülkünü usulsüz kullanan Rum yönetimi tazminat ödedi
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Rum Fileleftheros gazetesinin haberinde, davanın "devletin Derviş'in mülkünü usulsüz yollarla kullandığı" yönündeki mahkeme kararıyla sonuçlanmasının ardından Derviş'e mülkünün iade edildiği ve GKRY'nin 345 bin avro tazminat ödediği belirtildi.

Derviş'in Limasol Kaza Mahkemesinde, Başsavcılık ve Kıbrıs Türk Malları Vasisi sıfatıyla İçişleri Bakanlığına dava açtığı, mahkemenin Derviş'in mülkünün serbest bırakılması ve kendisine 345 bin avro tazminat ödenmesi kararı verdiği ifade edildi.

Derviş'in hiçbir zaman vatandaşlık almadığı, adadan "Kıbrıs Cumhuriyeti" ilan edilmeden önce ayrıldığı kaydedildi.

  • Kıbrıs
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  • tazminat

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