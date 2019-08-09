KKTC Cumhurbaşkanı Akın ile Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis bir araya geldi Doğu Akdeniz'de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi.