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KKTC Cumhurbaşkanı Akın ile Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis bir araya geldi

Doğu Akdeniz'de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi. 

  • DHA
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Akıncı ile Anastasiadis görüşmesi saat 09.30 sıralarında başladı.
 
Basına kapılı yapılan gayrı resmi görüşme, BM Genel Sekreteri´nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alıyor.
 

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