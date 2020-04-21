DHA 21 Nisan 2020 Salı 15:34 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 16:15

Türkiye'nin, Taşucu'nda bulunan milli sondaj gemisi Yavuz'un yeniden Doğu Akdeniz'e açılması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni yeniden alarma geçirdi.

Rum yönetimi, Yavuz'un Doğu Akdeniz'e yeniden gönderilmesine ilişkin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve Yunanistan hükümeti ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin bu adımının sözde "uluslararası hukuka aykırı" olduğu savunulan açıklamada, "Bu bir korsan eylemdir. Türkiye'nin yasadışı olarak yürüttüğü sismik araştırmalar da korsan eylemdir. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliği tehlikeye sokan bir adımdır" ifadelerine yer verildi.

RUM YÖNETİMİ'NDEN TUTUKLAMA TEHDİDİ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının kışkırtıcı olduğu öne sürülen açıklamada, çalışmalarla Avrupa Birliği'ne de meydan okunduğu vurgulandı. Rum yönetimi, Türkiye'ye sondaj çalışmalarını sona erdirmesi çağrısı yaptı. Rum yönetimi ayrıca sondaj çalışmalarında görev alan gerçek ve tüzel kişiler için uluslararası hukuk nezdinde girişimler yapılacağı ifade etti.

AB DE DEVREYE GİRDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Peter Stano, Rum devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, Borrell'in konuyu yakından takip ettiğini ifade etti. Borrell ve ekibinin, milli sondaj gemimiz Yavuz'un ilan edilen hareket alanları konusunda Kıbrıs Rum ve Yunan makamlarıyla temas halinde olduğunu ifade eden Stano, "Durumu yakından takip ediyoruz. Yüksek Temsilci ile ekibi arasında ve ayrıca bu konuda AB'nin diğer ülkelerinden gelen ortaklar arasında temaslar oldu" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: AB'NİN BİZE YÖNELİK ATTIĞI ADIMIN FAYDASI OLMAZ, TERS TEPER



"Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir, bu çalışmaları sürdüreceğiz" diyen Bakan Çavuşoğlu şunları söylemişti:

"Rum tarafı tek taraflı sismik çalışmalara başlayınca Rum tarafının bu çalışmaları yapmasını doğru bulmadığımızı söyledik. Türk tarafının haklarının garanti altına alınması gerektiğini söyledik. Ortak komisyon kuralım dedik. Biz sondaj çalışmalarına başlayıncaya kadar AB ve BM bu konuda adım atmadı. "

"Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz bulduğunu" ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "O ülkelerin burada bir söz hakkı yok. Konuşacaklarsa dengeli ve adil konuşmaları gerekiyor... Rum yanlısı tutum sergiliyorlar. AB'nin bize yönelik attığı adımın faydası olmaz, ters teper. AB sırf dayanışma adına yanlış adımlar atmaya devam ederse bu konuya bir çözüm getiremeyiz. Sorunu çözmek için yapıcı yaklaşım içerisinde olursa biz varız. Kıbrıs Türk halklarının hakları garanti altına alınsın." demişti.

TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ'DE NASIL BİR POLİTİKA İZLİYOR?

Türkiye Kıbrıs'ta, Türklerin Rumlarla eşit haklara sahip olduğunu ve adanın zenginliklerinden ortak faydalanılması gerektiğini savunuyor.

Türkiye her fırsatta bölgede faaliyet yürüten enerji şirketleri ile ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelere GKRY'nin tek taraflı olarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölgeyi tanımadığını ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarıyla çakışan bölgelerde arama ve üretim çalışmalarına izin vermeyeceğini belirtiyor.

Ayrıca Türkiye, GKRY'nin adanın tamamını temsil eden bir devlet olmadığı için münhasır ekonomik bölge oluşturma ve ihale etme hakkı da bulunmadığını muhataplarına iletiyor.

Öte yandan, adanın çakışma olmayan kuzey, doğu ve güney kısımlarında Rum tarafının fiili durum yaratma olasılığına karşı, KKTC tarafından TPAO'ya ruhsat sahaları verildi. Böylece GKRY'nin adanın tamamını temsil etmemesine rağmen bloklar oluşturarak münhasır ekonomik bölge ilan etmesine karşılık verilmiş oldu.