Kiev'de bomba alarmı: Farklı noktalar için gelen ihbarlar üzerine çok sayıda kişi tahliye edildi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, farklı noktalara yönelik bomba ihbarları üzerine çok sayıda kişi tahliye edildi.
- AA
Kiev polisinden yapılan açıklamada, Kiev şehir merkezindeki Uluslararası Çağdaş Sanat Merkezi, Bağımsızlık Meydanı, Globus isimli alışveriş merkezi ve bazı otellere bombalı saldırı düzenleneceği ihbarı yapıldığı bildirildi.
Telefon yoluyla gelen ihbarlar üzerine söz konusu yerlere kurtarma ekipleri ile bomba imha uzmanlarının sevk edildiği ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.