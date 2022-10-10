Kiev'de büyük patlamalar: Roketlerden biri kritik bölgeye düştü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükselmeye başladı.

Bölgeden gelen son bilgilere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hareketli saatler yaşanıyor.

Kentte art arda şiddetli patlama sesleri yükseldi. Görgü tanıklarına göre Kiev'in birçok noktasından dumanlar yükseliyor.

Ukrayna acil durum servisi yetkilileri, Kiev'deki patlamalarda ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Kırım ilhakının sembolü olarak görülen Kerç Köprüsü'ne bombalı saldırı düzenlemişti.

KİEV BELEDİYE BAŞKANI KLİÇKO, KENT MERKEZİNDE PATLAMALARIN MEYDANA GELDİĞİNİ DUYURDU

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte. Ayrıntılar daha sonra." ifadelerine yer verdi.

"BAŞKENTİN TÜM SAKİNLERİ ALARM SIRASINDA SIĞINAKLARDA KALMALI"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezinde patlamalar meydana geldiğini duyurarak "Başkent Rus teröristlerin saldırısı altında." ifadesini kullandı.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Kiev'in merkezini füzelerle hedef aldığını bildirdi.

Kliçko "Başkent Rus teröristlerin saldırısı altında. Füzeler şehir merkezinde Şevçenkivsk ile Solomyan semtindeki yerlere isabet etti. Hava alarmı var ve dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinlerine hitap ediyorum; alarm sırasında sığınaklarda kalın. Acil bir ihtiyaç yoksa bugün şehre inmemek daha iyi." ifadelerine yer verdi.

Olay yerlerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kliçko, "Kiev'in merkezi caddeleri kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldı, kurtarma hizmetleri çalışıyor." bilgisini verdi.

"ROKETLERDEN BİRİ GÜVENLİK SERVİSLERİNİN BULUNDUĞU SOKAĞA DÜŞTÜ"

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisi de bu bölge bulunuyor." açıklamasını yaptı.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın haftalar sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef almasına sert tepki gösterdi.

Zelenskiy, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın. " ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkenin enerji alt yapısını hedef alan Rusya'nın panik oluşturmaya çalıştığını belirterek, "İkinci hedefleri insanlardır. Bu hedefler özel olarak seçilmiştir." dedi.

RUSYA'NIN BELGOROD KENTİNDE PATLAMA SESLERİ

Reuters, Rusya'nın Belgorod kentinde de patlama sesi duyulduğunu belirtti. Patlamanın neden kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor.

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre Rusya'nın Belgorod kentinde de patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların nedeni ise henüz bilinmiyor.

KİEV'E RUS SALDIRISINDA 8 KİŞİ ÖLDÜ, 24 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus güçlerinin füze saldırısında 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Saat 08.45 itibarıyla Şevçenkivsk ilçesindeki bombardıman sonucu 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı, 6 araç alev aldı ve 15'ten fazla araç hasar gördü." bilgisini verdi.

Kiev kent meydanına yakın bir köprüde meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Odessa Askeri Yönetim Başkanı Vitaly Kim, "Odessa'da patlamalar duyuldu, ön bilgilere göre hava savunma sistemi çalışıyor." dedi.

UKRAYNA: RUSYA, SAVAŞ HATTINDA SAVAŞMA YETENEĞİNE SAHİP DEĞİL

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın başkent Kiev'in merkezini kasıtlı olarak bombaladığını belirterek, "Rusya, savaş hattında savaşmaya değil ancak sivilleri öldürme yeteneğine sahip." ifadesini kullandı.

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kentine yaptığı hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Kiev'in merkezi dahil Dnepro ve Zaporijya'yı kasıtlı olarak bombalamasının "terörist Kremlin'in" bir başka kanıtı olduğunu belirten Podolyak, "Rusya, savaş hattında savaşmaya değil ancak sivilleri öldürme yeteneğine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Podolyak, Ukrayna'nın şu anda konuşmak yerine hava savunma sistemlerine ve uzun menzilli füzelere ihtiyacı olduğunu kaydetti.

"RUSYA BU SABAH 75 ROKET FIRLATTI"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, "Rusya bu sabah 75 roket fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

ZELENSİKİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Zelenski, ülkenin enerji alt yapısını hedef alan Rusya'nın panik oluşturmaya çalıştığını belirterek, "İkinci hedefleri insanlardır. Bu hedefler özel olarak seçilmiştir." dedi.