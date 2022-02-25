Kiev'de hava savunma sistemi iki saldırıyı durdurdu

<p> Sivil vatandaşlar hava saldırısı sirenleriyle uyandı ve sığınaklara yönlendirildi. Saldırılardan önce uçak veya drone sesi duyulduğu ifade edildi. Kiev'de duyulan iki güçlü patlamanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden kaynaklı olduğunu bildirdi</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/02/25/24dd5a02bc2b59325f4a0d20734d2ac5.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/02/25/336e091a2515c6deeec882c637cd0d83.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/02/25/27ae6a4cd11a49498aac2529b291a15c.jpg'/>