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Dünya

Kiev'de hava savunma sistemi iki saldırıyı durdurdu

Rus güçleri tarafından Kiev'i hedef alan iki hava saldırısı Ukrayna hava savunma sistemi tarafından durduruldu.

DHA25 Şubat 2022 Cuma 10:30 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 10:30
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Sivil vatandaşlar hava saldırısı sirenleriyle uyandı ve sığınaklara yönlendirildi. Saldırılardan önce uçak veya drone sesi duyulduğu ifade edildi. Kiev'de duyulan iki güçlü patlamanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden kaynaklı olduğunu bildirdi

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