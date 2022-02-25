Kiev'de hava savunma sistemi iki saldırıyı durdurdu

DHA 25 Şubat 2022 Cuma 10:30 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 10:30

Sivil vatandaşlar hava saldırısı sirenleriyle uyandı ve sığınaklara yönlendirildi. Saldırılardan önce uçak veya drone sesi duyulduğu ifade edildi. Kiev'de duyulan iki güçlü patlamanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden kaynaklı olduğunu bildirdi