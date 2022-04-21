Kiev'de hayat normale dönüyor! Barikatlar kaldırılıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın son günlerde özelikle Donbas bölgesinde yoğunlaşması nedeniyle başkent Kiev'e geri dönenlerin sayısı artmaya başladı.



Son bir haftadır siren seslerinin yeniden artmaya başladığı Kiev'de, bir yandan araç trafiğinin artması, sokak ve caddelerde kurulan barikatların genişletilmesi, dış semtlerde ise bazı barikatların kaldırılması dikkati çekiyor.

Başkentteki güvenlik tedbirleri konusunda AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Kliçko, araç trafiği nedeniyle bazı barikatların genişletildiğini kaydederek "Şehir kademeli olarak normal hayata dönüyor. Araçların geçişi için bazı yerleri genişlettik." dedi.

Ülkede savaşın sürdüğünü hatırlatan Kliçko, "Biz savaş durumunda yaşıyoruz bu yüzden barikatlar kalacak. Bazı barikatlar kaldırıldı ama bazıları kalacak." diye konuştu.

Kiev'de sanatevleri ile kiliselerin önünde yer alan ve mart ayında kum torbalarıyla ve tahtalarla kaplanan büst ve heykeller koruma altında kalıyor.