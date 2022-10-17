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Dünya

Kiev'de patlama sesleri: Kamikaze Drone'lar vurdu

Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. Saldırılarda 'Kamikaze Drone'ların kullanıldığı ifade ediliyor.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 07:08 - Güncelleme:
Kiev'de patlama sesleri: Kamikaze Drone'lar vurdu
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Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

Saldırıların neyle gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Kiev'de yaşanan patlamalardan birinin sesi AA kamerasına yansıdı.

Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.

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