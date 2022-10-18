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Dünya

Kiev'de patlama sesleri! Kentten dumanlar yükseliyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kentin kuzeyinden dumanların yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

18 Ekim 2022 Salı 09:27 - Güncelleme:
Kiev'de patlama sesleri! Kentten dumanlar yükseliyor
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu. Reuters ajansı kentin kuzeyinde dumanların yükseldiği bilgisini geçti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte bu sabah tekrar patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Kliçko, "Kiev'de sabah saatlerinde tekrar patlamalar oldu. (Kiev'in) Desnyan bölgesinde kritik altyapı noktasında tüm hizmetler yerinde. Daha fazla ayrıntı sonra verilecek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada peş peşe üç saldırı olduğu ve bir enerji tesisinin vurulduğu belirtildi.

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