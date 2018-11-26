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Rusya'yı protesto eden Ukraynalılar Rus diplomatın aracını yaktı

Kiev sokaklarında Rusya'yı protesto eden Ukraynalılar Rusya Büyükelçiliğine ait bir aracı yaktı.

  • İHA
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya Büyükelçiliğine ait araç yakıldı. Ukrayna gemilerinin Rusya tarafından vurulması sonrası sokaklara çıkan insanlar Rusya'nın Kiev'deki büyükelçiliği önünde protesto gerçekleştirdi. Ukraynalılar, ellerindeki taşları Büyükelçilik binasına attı. O sırada bir protestocu sokak kenarında park halinde bulunan Rusya diplomatik plakalı aracı fark etti. Olay yerinden verilen bilgilere göre onlarca protestocu arabaya saldırdı. Daha sonra ellerindeki yakıcı sıvıları arabanın üzerine dökerek yaktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri arabadaki yangını söndürmeyi başardı. Daha sonra Kiev polisi yanan arabayı incelemek için elçiliğe geldi. Polisin incelemeleri sonrası arabanın Rusya büyükelçiliğine ait olduğu doğrulandı.
 

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