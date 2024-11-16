Kiev'e göre Kuzey Kore, Rus teknolojisine erişim için Ukrayna'ya karşı savaşıyor

Sybiha, başkent Kiev'de Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile bir araya geldi.
İki bakan, Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.ZAFER PLANI ELE ALINDI
Ukrayna'ya verdiği desteklerden dolayı Japonya hükümetine teşekkür eden Sybiha, ikili görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde Kiev yönetiminin hazırladığı Barış Formülü ile Zafer Planı'nı ele aldıklarını belirtti.
Rusya'nın Kuzey Koreli askerleri Ukrayna'ya karşı savaşa dahil ettiğini savunan Sybiha, Kuzey Kore'nin, füze, nükleer ve diğer askeri programlardaki Rus teknolojisine erişim karşılığında Ukrayna'ya karşı savaşa dahil olduğunu öne sürdü.
Japonya Dışişleri Bakanı İvaya ise ülkesindeki erken genel seçimin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdiğini söyledi."JAPONYA'NIN TUTUMU DEĞİŞMEZ"
Savaş nedeniyle hasar gören altyapının yeniden inşası konusunda Ukrayna'ya destek vereceklerini belirten İvaya, "Japonya'nın, kamu ve özel sektörün desteğiyle Ukrayna'nın restorasyonu ve yeniden inşası konusundaki tutumu değişmez." dedi.