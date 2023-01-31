Kiev'e kötü haber! Biden F-16 için kapıyı kapattı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının temin edilmeyeceğini söyledi.

Maryland'deki ziyaretinin ardından Washington'a dönen Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?" sorusuna "Hayır." yanıtını verdi.

Biden, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde Avrupa'ya bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruyu ise "Emin değilim." şeklinde cevapladı.

Diğer taraftan Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Biden, ziyaretin ne zaman olduğunu ise henüz bilmediğini söyledi.

Biden, çarşamba günü Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile yapacağı görüşmede ise bütçe limiti meselesini ele alacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Biden'ın Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü olan 24 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise savaşın yıl dönümü için Biden'ın henüz bir seyahat planı olmadığı bilgisini paylaşmıştı.



MACRON, UKRAYNA'YA SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERİLMESİNİN SEÇENEK DIŞI OLMADIĞINI BELİRTTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerekli şartların sağlanması halinde Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesinin seçenek dışı olmadığını belirtti.

Macron, Hollanda ziyareti kapsamında bir araya geldiği Başbakan Mark Rutte'yle ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda liderler, başta Ukrayna-Rusya Savaşı olmak üzere göç ve Avrupa'da yeşil sanayiyi destekleme konularda açıklama yaptı.

Rutte ile görüşmelerinde Ukrayna meselesini ele aldıklarını ifade eden Macron, Ukrayna'yı her alanda ve gerektiği müddetçe desteklemekte kararlı olduklarını belirtti.

Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Hiçbir şey seçecek dışı değil" diyen Macron, tansiyonu yükseltmemesi, Rus topraklarında kullanılmaması ve Fransız ordusunun gücünü zayıflatmaması durumunda Ukrayna'ya savaş uçağı verilebileceğine işaret etti.

Macron, Ukrayna'nın savaş uçakları için resmi talepte bulunması gerektiğini belirtirken, Rutte, Ukrayna'dan henüz böyle bir talebin gelmediğini kaydetti.