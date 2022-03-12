Kiev'e S-300 teklifi

Yeni Şafak 12 Mart 2022 Cumartesi 08:20 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 08:20

Rusya'nın Ukrayna'daki işgali üçüncü haftasına doğru ilerlerken Batı, Kiev yönetimini Moskova karşısında desteklemenin çeşitli yollarını aramaya devam ediyor. NATO üyesi Polonya'nın Rus yapımı Mig-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya verilmek üzere ABD'ye bedelsiz bir şekilde teklif etmesi daha önce Pentagon tarafından kabul edilmemişti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya savaş uçağı vermekten ziyade ülkenin savunma hattını desteklemek istediklerini ifade etti.

Konuyla ilgili konuşan bir Pentagon yetkilisi, Ukraynalılar için daha az eğitim gerektireceği için ABD'nin Sovyet tasarımlı ve mobil olan hava savunma sistemlerinin en iyi seçenek olduğu söylediği kaydedildi. Bu da akıllara S-300 savunma sistemlerini getirdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Batılı yetkililer bu doğrultuda hangi ülkelerin Ukrayna'da kullanılmak üzere hava savunma sistemlerini buraya yönlendireceğine dair henüz bir açıklama yapmazken gözler hem NATO üyesi olup hem de S300 savunma sistemlerine sahip üç ülke olan Bulgaristan, Yunanistan ve Slovakya'ya çevrildi. Yunan, Bulgar ve Slovak büyükelçilikleri iddialarla ilgili yorumda bulunmadı.