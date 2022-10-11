Kiev'e saldırılar sonrası harekete geçildi: Gelişmiş hava savunma sistemi gönderecekler

Rusya'nın füze saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü. Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna genelindeki füze saldırılarını kınadığı belirtilerek, bu anlamsız saldırılarda ölen ve yaralananların yakınlarına taziyelerini ilettiği ifade edildi. Açıklamada, "Başkan Biden, Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere kendisini savunması için gereken desteği sağlamaya devam etme sözü verdi" denildi.

Açıklamada, Biden'ın görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırımlar, Rusya'yı işlediği savaş suçlarından sorumlu tutmak ve Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlamak için ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla çalışmaya devam ettiğini vurguladığı aktarıldı.

Zelenski ise yaptığı açıklamada, Biden ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hava savunması şu anda savunma işbirliğimizde bir numaralı önceliktir" dedi.

ZELENSKİ, UKRAYNA'NIN KORKUTULMASI VEYA DURDURULMASININ İMKANSIZ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın, ülkesinin başkenti Kiev başta olmak üzere birçok şehrine yönelik füze saldırılarını değerlendirerek Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız olduğunu söyledi.

Zelenski, gece saatlerde Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna'nın birçok bölgesindeki şehre düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Kiev'de sabah düzenlenen füze saldırıları sonucu hasar gören altyapının tamir çalışmalarını yapan iş makinalarının önünde açıklama yapan Zelesnki, "Şu anda ülke genelinde restorasyon çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın şehirlerine toplam 84 seyir füzesi fırlattığını ve bunlardan 43'ünün Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildiğini kaydeden Zelenski, ayrıca Rusların gönderdiği İran üretimi 24 İHA'dan 13'ünün Ukrayna güçlerince vurulduğunu belirtti.

Zelenski, "Ve ondan sonra bile her on dakikada bir İran üretimi 'Şahid'in (kamikaze İHA) vurulduğuna ilişkin bir mesaj alıyorum." dedi.

Konuşmasında, "Ukrayna'nın korkutulması imkansız, sadece daha da birleşmesi mümkün." ifadesine yer veren Zelenski, Rusya'nın, cephede başarısız olduğu için ülkesine yönelik "terör eylemleri" düzenlediğini savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna'nın durdurulması mümkün değil. Şimdi de işgalciler savaş alanında bize karşı başarısızlar ve bu yüzden bu teröre başvuruyorlar."

Ukrayna'da hava saldırısı tehlikesi sürdüğü için vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Zelenski, savaşta kazanacaklarını söyledi.

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