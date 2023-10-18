Kiev'e verilecek F-16'lara ilişkin Rusya'dan açıklama

Şoygu, Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin ile iki ülkenin savunma bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıya katıldı.

Belarus'un Rusya'nın stratejik ortağı ve güvenilir bir müttefiki olduğunu belirten Şoygu, bunun Rusya-Belarus Birlik Devleti sınırları çevresindeki durumun kötüleştiği bugünlerde oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Geçen yıl şubat ayından bu yana Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerindeki NATO askeri birliklerin sayısının 2,5 kat artarak 30 bin kişiyi aştığı bilgisini veren Şoygu, bunların yarısından fazlasının ABD askeri olduğuna dikkati çekti.

Şoygu, "İttifakın doğu kanadında düzenli olarak Rusya ve Belarus ile askeri çatışma senaryolarına dayanan büyük tatbikatlar yapılıyor. Nükleer silahların kullanımı, ABD'nin stratejik havacılığı ve NATO'nun taktik nükleer kuvvetlerinin kullanımıyla test ediliyor." ifadelerini kullandı.

Finlandiya'nın NATO'ya girmesi ve İsveç'te ortak etkinlikler düzenlenmesinin ilave bir gerilim kaynağı yarattığını ifade eden Şoygu, yakın gelecekte koalisyon askeri üslerinin ve saldırı silahlarının bu ülkelerin topraklarına konuşlandırılmasının göz ardı edilemeyeceğine işaret etti.

Ukrayna'yı destekleyen kolektif Batı'nın, Rusya'ya karşı askeri ve siyasi, hukuki, ekonomik ve insani alanlarda hibrit bir savaş başlattığını vurgulayan Şoygu, "Ukrayna'ya harcanan toplam fon miktarı neredeyse 200 milyar dolara ulaştı." dedi.

ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri ve yüksek hassasiyetli füzeler verdiğini hatırlatan Şoygu, Washington'ın uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek misket bombalarını askeri yardım paketlerine dahil ettiğini dile getirdi.

F-16 taktik savaş uçaklarının Kiev'e verilmesi konusunun da pratik bir düzeye taşındığını, gelecek yıl teslimatların beklendiğini bildiren Şoygu, "Bu tehditlere karşı uygun tedbirleri alıyoruz ve batı sınırlarımızı güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Belarus Savunma Bakanı Hrenin ise, Rusya ile Belarus arasındaki askeri işbirliğini geliştirmek amacıyla, Belarus askeri personelinin ortak eğitimi için muharebe eğitim merkezlerinin oluşturulması ve işletilmesine ilişkin bir anlaşma imzalandığını hatırlattı.

Uygulamada, bölgesel birlik grubunun ve birleşik bölgesel hava savunma sisteminin hazırlanması konusunda ortak muharebe eğitimi faaliyetleri yürütüldüğünü anlatan Hrenin, "Stratejik olmayan Rus nükleer silahlarının Belarus topraklarında depolama sahalarının donatılması için çalışmalar yapıldı, bunların kullanımına ilişkin personele temel eğitim verildi." şeklinde konuştu.