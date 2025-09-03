KİK'ten işgalci İsrail'e sert tepki: Barış imkanlarını baltalıyor

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Smotrich'in Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki çağrılarının ardından yazılı açıklama yaptı.

"İşgalci İsrail hükümetinin bakanlarından birinden çıkmış olan bu şüpheli ve tehlikeli çağrıları en şiddetli ifadelerle kınadığını" vurgulayan Budeyvi, söz konusu çağrıların kışkırtıcı olduğunu ve bölgenin istikrar ve güvenliğini sarsan sistematik bir işgal yöntemine işaret ettiğini kaydetti.

Budeyvi, Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrılarının barış imkanlarına balta vurduğunu ve ayrıca uluslararası sözleşmelere açık birer meydan okuma teşkil ettiğini ifade etti.

Budeyvi, açıklamasında uluslararası topluma, "söz konusu kışkırtıcı çağrılar ve işgal güçlerinin tehlikeli uygulamalarının durması için acil icraata geçmeleri" çağrısı yaptı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich, bugün yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın yüz ölçümünün yüzde 82'sine denk gelen boş arazilerin tamamının ilhak edilmesi çağrısında bulunarak Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak zamanının geldiğini savundu.

