Kılıçdaroğlu için çember daralıyor! Reuters yazdı: Artık tahammül edebilir mi?

Millet ittifakının seçim hezimeti sonrası akıllarda tek bir soru var. Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakacak mı? Seçim sonuçlarının açıklanmasını ardından 'Buradayım, gitmiyorum' minvalinde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak edilirken 'muhalefette koltuk savaşları' iddiaları da gündemde.. İngiliz Reuters, dikkat çeken bir Kılıçdaroğlu analizi yaptı.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı mağlup etmeyi başaramadığını yazan Reuters, şimdi ise 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi muhalefet ittifakını koruma ve liderliği ile ilgili eleştiriler ile karşı karşıya olduğu ifade edildi.

MUHALEFET 20 YILDIR DEĞİŞMİYOR

İstanbul'da Kılıçdaroğlu'na oy veren 24 yaşındaki Buğra Öztuğ'un, "Aynı hükümet karşısında 20 yıldır muhalefet değişmediği için sürpriz bir sonuç olmadı. Üzgünüm ve hayal kırıklığına uğradım ama umutsuz değilim." dediği aktarıldı.

LİDER DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Bazı parti üyeleri ve seçmenlerin Kılıçdaroğlu'nun bir an önce büyükşehir belediyelerine odaklanacağını iddia etse de birçok destekçisinin vicdan muhasebesi yaptığı ve lider değişikliği düşündüğü ileri sürüldü.

CHP'nin Ankara'da kritik toplantılar yaptığı aynı zamanda 7'lı koalisyonun da bir araya geleceği ifade edildi.

ARTIK TAHAMMÜL EDEBİLİRLER Mİ?

Analistlerin "CHP ve İYİ Parti artık liderliklerine tahammül edebilir mi bilmiyorum" ifadelerine dikkat çekilen haberde, Ekrem İmamoğlu'nun "Mücadele yeniden başlıyor" şeklindeki açıklamaları da vurgulandı.

YÖNETİLMESİ ZOR İTTİFAK

"Ne kendileri ne de Kılıçdaroğlu için hiçbiri oylarını artırmamış görünüyor." ifadelerinin kullanıldığı haberde, "Kılıçdaroğlu, mart ayında şehirleri elinde tutmak için HDP'nin desteği de dahil olmak üzere yönetilmesi zor ittifakı bir arada tutmaya çalışacak." denildi.

2019 ZAFERİ TERSİNE DÖNEBİLİR

İmamoğlu'nun "Artık aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz. Bundan sonra da gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz." sözlerine atıfta bulunulurken "Muhalefet yeniden birleşemezse 2019'daki zaferler tersine dönebilir ve muhalefet İstanbul'u, hatta Ankara'yı kaybedebilir" denildi.