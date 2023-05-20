Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi sistematik olarak Erdoğan düşmanlığı yaratmaya çalışan, 7'li koalisyon için açık açık kirli bir propaganda çalışması yürüten Batı medyası, Türk halkının sandıkta gösterdiği demokrasi dersi ile karşı karşıya kaldı.

BATI MEDYASININ U DÖNÜŞÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibine 2,5 milyon oy fark attığı seçimin ilk turunun ardından Batı medyasında yaratılan Kılıçdaroğlu'na övgü dönemi ise sona erdi.

"TÜRK MUHALEFETİ ÇARESİZ"

FT, sandıkta hezimete uğradıktan sonra söylemlerini değiştirerek oy toplamaya çalışan Kılıçdaroğlu'yla ilgili çarpıcı bir manşete imza attı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimler öncesi milliyetçi söylemlere başvuran Kılıçdaroğlu'nu mercek altına alan FT, "Çaresiz Türk muhalefeti, milliyetçilik kartını oynuyor" başlıklı bir yazı yayınladı.

"KENDİ TABANI BİLE TEPKİLİ"

Kılıçdaroğlu'nun, seçimi kazanma umuduyla bu kez de mülteci vaadiyle kampanyasını canlandırmaya çalıştığına dikkat çekilen analizde, Kılıçdaroğlu'nun bu keskin dönüşünün kendi tabanı tarafından bile tepkiyle karşılandığı ifadelerine yer verildi. Kılıçdaroğlu'nun benimsediği yeni dilin, çaresizlik sinyali olduğuna yer veren FT, CHP'li vekillerin bile bu duruma tepki gösterdiğini söyledi.

BAŞARISIZLIK HİKAYESİNE DÖNDÜ

CHP'nin eski bir milletvekilinin Kılıçdaroğlu'nun sağa kaymasının 'çaresizlik sinyalleri' verdiğini ve sonunda geri tepeceğini söylediğine yer veren FT, İlk turda istenilen sonucun elde edilememesinin muhalefet cephesinde moral bozukluğuna yol açtığına da dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinin tam bir başarısızlık hikayesine döndüğü yorumlarına yer veren İngiliz gazete, gelinen bu noktadan dönülmesinin de oldukça zor görüldüğünü yorumlara ekledi.