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Dünya

Kılıçdaroğlu'nun EOKA rezaleti komşuda alay konusu oldu: Hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını kullanması komşu ülke Yunanistan'da alay konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun EOKA rezaleti hakkında paylaşımda bulunan bir Yunan vatandaşı, 'Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak olması tesadüf değil.' dedi.

11 Eylül 2023 Pazartesi 11:47 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun EOKA rezaleti komşuda alay konusu oldu: Hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak
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CHP yönetimi, partilerinin 100'üncü yılına özel bir video klip hazırladı. Klip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Klipte Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldığı ortaya çıktı. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, Kılıçdaroğlu skandalı savunarak "Orada EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir. Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar. Fotoğraf üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz." dedi.

KOMŞUDA GÜNDEM OLDU

Yunanistan'da yayın yapan ANT1 televizyonu, "EOKA isyanları, Türk partisinin 100'üncü yılını gösteren videoda." diye yazdı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Güney Kıbrıs Rum Kesimi merkezli Sigma, Cumhuriyeti Halk Partisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan videoda EOKA'dan görüntülerin kullanıldığını aktardı.

'HİÇBİR ZAMAN CUMHURBAŞKANI OLAMAYACAK'

Yunan bir sosyal medya yayıncısı ise konuyla ilgili "Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak olması tesadüf değil." ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşımın altında ise Yunanlıların Kılıçdaroğlu ile alay ettiği görüldü.

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