Kılıçdaroğlu'nun olmadığı afiş Atina'da yankılandı

Türkiye'deki seçimlerde kıyasıya bir yarışın beklendiğini kaydeden Yunan Ethnos gazetesi, İYİ Parti'nin İstanbul'da astığı pankartları sayfasına taşıdı.

'Bir Akşener afişi Türkiye'deki muhalif ittifaka bir kez daha meydan okuyor' başlıklı haberde, Altılı Masa'nın mart başında yaşadığı adaylık krizi hatırlatıldı.

Ethnos, Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifiyle suların durulduğunu belirtti, İstanbul'daki üst geçitlere asılan afişlerin masadaki uyum tartışmalarını yeniden canlandırdığı yorumunu yaptı. Söz konusu pankartta, İYİ Parti lideri Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın fotoğrafı yer alıyordu.

İstanbul muhabiri Maria Zacharaki imzalı habere göre, İYİ Parti amblemiyle asılan posterde Tarih yazacağız' ifadesi göze çarptı. Yunan gazetesi afişte Kılıçdaroğlu'nun yer almadığını vurgulayıp söz konusu adımın tepki çekebileceğini yazdı.