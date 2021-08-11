AA 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:09 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:32

Düne kadar New York Valisi olan Cuomo'yu, taciz iddiaları koltuğundan ederken, ülkede yakın geçmişte taciz skandallarıyla anılan tanınmış kişilerin kimi hapis cezasına çarptırıldı kiminin ise yuvası yıkıldı.

Haklarında taciz iddiaları bulunan isimlerden eski ABD Başkanı Donald Trump, film yapımcısı Harvey Weinstein, komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby, aktör Kevin Spacey ve 2018'de Yüksek Mahkeme yargıçlığı koltuğuna oturan Brett Kavanaugh öne çıkıyor.

- ESKİ BAŞKAN TRUMP HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI

Eski Model Amy Dorris, Eylül 2020'de İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Trump'ın kendisine 1997'deki ABD Açık Tenis Turnuvası'nda cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Trump, yine 2020'de gazeteci Elizabeth Jean Carroll tarafından tacizle suçlandı. Carroll, avukatları aracılığıyla, "hadisenin yaşandığı" gün giydiği kıyafette bulunan genetik maddenin uyuşup uyuşmadığının belirlenmesi için Trump'ın DNA örneği vermesini istedi.

Trump hakkında, Kasım 2016 seçimlerinden önce de çeşitli kadınlar tarafından taciz iddiaları ortaya atıldı.

California'da yaşayan Kristin Anderson da 2016'da, New York'ta 1990'ların başında yaşadığı sırada bir gece kulübünde karşılaştığı Trump'ın elle cinsel tacizine uğradığını öne sürdü.

Jessica Leeds ile Rachel Crooks, 2016'da yaptıkları açıklamada, Trump'ın kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

Leeds, olayın New York'a uçuşu sırasında gerçekleştiğini savundu, Crooks ise 22 yaşında Trump Tower binasında resepsiyon görevlisi olarak çalışırken Donald Trump tarafından tacize maruz kaldığını iddia etti.

Diğer yandan, Leeds ve Crooks, iddiaları hakkında yasal işlem için herhangi bir başvuruda bulunmadı.

Trump ile ilgili Amerikan kamuoyuna yansımış sadece 2017 yılında 20'ye yakın cinsel taciz iddiası bulunuyor.

Farklı yıllarda Trump'ın kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu öne süren kadınlar, Amerikan medyasına verdikleri röportajlarda yaşadıklarını anlattı.

Bunlar arasında, 1997'da Trump'a karşı "tecavüz girişimi" iddiasıyla dava açan Jill Harth, 2007 yılındaki olayın ardından Trump'a karşı 2017'de "aşağılama" davası açan Summer Zervos gibi isimler öne çıkarken, Lisa Boyne 1996'da, Cathy Heller ve Temple Taggart 1997'de, Melinda McGillivray de 2003'te Trump'ın kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

- TRUMP'IN SEÇTİĞİ KAVANAUGH DA CİNSEL TACİZLE SUÇLANDI

Eski Başkan Trump'ın seçimiyle 2018'de Yüksek Mahkeme yargıçlığı koltuğuna oturan Brett Kavanaugh'un da birden fazla kadını taciz ettiği öne sürüldü.

Kavanaugh ise kimseye cinsel tacizde bulunmadığı savundu.

- CİNSEL TACİZ İDDİALARI COSBY'İ CEZAEVİNE GÖNDERDİ

ABD'de onlarca kadın, 1960'lı yıllardan 2000'lerin başına kadar değişik zamanlarda kendilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cosby, cinsel taciz ve saldırı suçlarından 2018'de hapis cezasına çarptırıldı ve cezaevine girdi.

83 yaşındaki Cosby, temmuz ayında serbest bırakıldı.

- ÜNLÜ MODACI HEMCİNSLERİNİ TACİZLE SUÇLANDI

Tayvan asıllı ABD'li ünlü moda tasarımcısı Alexander Wang, aralarında tasarım okulu öğrencisi, stilist, model ve grafik tasarımcısı 12 hemcinsine farklı zamanlarda cinsel tacizde bulunmakla suçlandı.

Wang hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti.

- WEİNSTEİN VE SPACEY HAKKINDAKİ İDDİALAR "METOO" HAREKETİNİ BAŞLATTI

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein ve aktör Kevin Spacey hakkındaki taciz iddiaları üzerine ABD'de ortaya çıkan "Ben de" (#MeToo) hareketi dünyaya yayıldı.

Weinstein, Şubat 2020'de mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ünlü yapımcının iki çocuğunun annesi modacı Georgina Chapman, 68 yaşındaki Weinstei'ı terk etti.

ABD'li aktör Kevin Spacey'nin kariyeri de 2018'de, ABD'li aktör Anthony Rapp'in 1986'da 14 yaşındayken, Spacey'nin evinde kendisini taciz ettiği iddiasını dile getirmesinin ardından tepetaklak oldu.

Yapım şirketi Netflix, aktörün popüler televizyon dizisi "House of Cards"taki rolüne son verdi, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi aktöre vermeyi planladığı Emmy Ödülü'nü geri çekti. Spacey'nin menajeri ve basın temsilcisi de aktörle yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Spacey'nin, 2016'da Massachusetts eyaletinde, o sırada 18 yaşında olan bir erkeğe cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla Nantucket Bölge Mahkemesinde yargılandığı dava Temmuz 2019'da "şikayetçi ve tanığın bulunamaması nedeniyle" düşürüldü.

- ABD'DE KİLİSELER, ORDU, KULÜPLER DE TACİZ SKANDALLARIYLA GÜNDEME GELDİ

ABD'de ünlü isimlerin yanı sıra Katolik Kilisesi, ordu, bir izcilik kulübü de taciz skandallarıyla gündeme oturdu.

Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro, Ağustos 2018'de, iki yıllık soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince "sistematik" şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Tahkikat jürisi, Pensilvanya'da 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini açıkladı, Roma Katolik Kilisesine bağlı yüzlerce rahibi 1000'den fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçladı.

Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını bildirdi.

Bunun üzerine yaklaşık 20 eyalette savcılar, kilise içindeki cinsel istismarlar konusunda inceleme başlattı.

Pensilvanya'daki Katolik kilisesi, mahkemeye gitmeden cinsel tacize uğramış 564 kişiyle anlaşarak Aralık 2019'a kadar yaklaşık 84 milyon dolar tazminat ödedi.

ABD ordusundaki taciz iddiaları da son dönemin öne çıkan konularından biri oldu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ordudaki cinsel taciz olaylarının incelenmesi için oluşturduğu Bağımsız İnceleme Komisyonun geçen ay yayımladığı raporda, son 11 yılda orduda 135 bin cinsel saldırı ve 509 bin cinsel taciz vakasının görüldüğü ve komuta kademesinin bu sorunu çözme konusunda başarısız olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin en büyük ve en eski izcilik kulübü The Boy Scouts of America (BSA) hakkında ülke genelinde 1960'lardan 2020 sonuna kadar uzanan taciz olaylarıyla ilgili Kasım 2020'ye kadar 93 binden fazla şikayette bulunuldu.

BSA, davaların ardından ödeyeceği tazminat yükü nedeniyle Şubat 2020'de iflas başvurusunda bulundu.