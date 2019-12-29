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Dünya

Kilise savaşlarında İskenderiye hamlesi

Ukrayna Kilisesi’nin Fener Rum Patrikhanesi tarafından tanınmasıyla başlayan Ortodoks dünyasındaki çatlak büyüyor. Rus Ortodoks Kilisesi, İskenderiye Doğu Ortodoks Patrikhanesi ile ilişkilerini kestiğini duyurdu.

29.12.2019  02:39 - Güncelleme: 29.12.2019  02:39

Rus Ortodoks Kilisesi, karara gerekçe olarak Doğu Ortodoks Patrikhanesi’nin Ukrayna’nın yeni bağımsız Ortodoks Kilisesi’ni tanımasını gösterdi. Rus Ortodoks Kilisesi, İskenderiye Doğu Ortodoks Patrikhanesi’nin Ukrayna kararını tanımayan bölgedeki diğer Ortodoks kiliselerle ise ilişkilerini sürdüreceğini açıkladı. Kilise ayrıca, Afrika’daki Ortodoks Kiliselerin dini yetki alanının sorumluluğunun İskenderiye’den alınıp doğrudan Moskova’daki Patrik Krill’e bağlandığını duyurdu. İskenderiye Doğu Ortodoks Patrikhanesi, aynı zamanda Afrika’daki diğer Ortodoksların da dini temsilcisi olarak biliniyor. Doğu Ortodoks Patrikhanesi’nin ruhani liderliğini Patrik 2. Teodoros yapıyor. 

 

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

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