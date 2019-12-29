Kilise savaşlarında İskenderiye hamlesi

29.12.2019 02:39 - Güncelleme: 29.12.2019 02:39

Rus Ortodoks Kilisesi, karara gerekçe olarak Doğu Ortodoks Patrikhanesi’nin Ukrayna’nın yeni bağımsız Ortodoks Kilisesi’ni tanımasını gösterdi. Rus Ortodoks Kilisesi, İskenderiye Doğu Ortodoks Patrikhanesi’nin Ukrayna kararını tanımayan bölgedeki diğer Ortodoks kiliselerle ise ilişkilerini sürdüreceğini açıkladı. Kilise ayrıca, Afrika’daki Ortodoks Kiliselerin dini yetki alanının sorumluluğunun İskenderiye’den alınıp doğrudan Moskova’daki Patrik Krill’e bağlandığını duyurdu. İskenderiye Doğu Ortodoks Patrikhanesi, aynı zamanda Afrika’daki diğer Ortodoksların da dini temsilcisi olarak biliniyor. Doğu Ortodoks Patrikhanesi’nin ruhani liderliğini Patrik 2. Teodoros yapıyor.