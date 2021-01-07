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Dünya

Kilisede çocuk istismarı skandalı! Kilisede skandal! Gazetecilere şart koşuldu: Sessizlik yemini edin

Çocuk istismarını örtbas etmekle suçlanan Köln Başpiskoposluğu, bu konudaki raporu göstermek için çağırdığı gazetecilerden sessiz kalma yemini ettiren gizlilik anlaşması imzalamalarını istedi. Gazeteciler toplantıyı terk etti.

07 Ocak 2021 Perşembe 16:28 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 16:34
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Almanya'da Katolik Kilisesi'nin İtalyan mafyasının sessizlik yemini (omerta) geleneğini çocuk istismarı konusunda gazetecilere dayatması tepki çekti.

Köln şehrindeki Katolik Kilisesi yetkililerinin çocuk istismarı hakkında yayımlanmamış bir raporla ilgili gizlilik anlaşması imzalatmak istemesi üzerine gazeteciler toplantıyı terk etti.

BAŞPİSKOPOS GAZETECİLERİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Köln Başpiskoposluğu'nun düzenlediği toplantıda, Başpiskopos Rainer Maria Woelki, gazetecilere, henüz yayımlanmamış raporun metodolojisiyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi.

MUTLAK SESSİZLİK TAAHHÜDÜ İSTEDİ

Sputnik'in haberine göre, brifinge davet edilen 8 gazeteciye, redaksiyondan geçirilmiş rapor versiyonu gösterilirken, çocuk istismarıyla suçlananlar ve suçlarıyla ilgili sessiz kalmaları isteği de iletildi.

Ancak "Gazeteci, bu bilgilerle ilgili mutlak sessizlik uygulamayı taahhüt eder" yazılı gizlilik anlaşmasının imzalanması talebi, tüm katılımcılar tarafından reddedildi. Gazeteciler toplantıyı terk etti.

ÖRTBAS SUÇLAMALARINDA TOPU BİRBİRLERİNE ATIYORLAR

2014'te Köln Başpiskoposu atanan Woelki, birkaç yıldır rahiplerin çocuk istismarı vakalarını örtbas etmek ve Vatikan'ı bile haberdar etmemek suçlamalarıyla karşı karşıya.

2018'den beri bu konuda rapor yayımlamayı vaat eden, ama daha sonra bunun yasal geçerliliği olmayacağı, önyargılardan oluşacağı ve metodolojisinde sorun bulunduğu gerekçesiyle erteleyen Woelki, kasımda yaptığı açıklamada, iki selefi Joseph Hoffner ve Joachim Meisner'i çocuk istismarının üstünü örtmekle suçlayıp "On yıllardır tekrar tekrar vahim hatalar yapılmış" dedi.

RAPOR YAYIMLAMAK BİR BAŞKA BAHARA

Raporu hazırlayan Münihli hukuk firması Westpfahl Spilker Wastl ise Köln Başpiskoposu'nun metodolojinin sağlam olmadığına dair iddialarını reddetti.

Son olarak Kölnlü ceza hukuku uzmanı Bjorn Gercke'den martta yayımlanmak üzere yeni bir rapor hazırlaması istenildi. 

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