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Dünya

Kiliseden yeniden diriltme sahtekarlığı

Amerika’da ölen 2 yaşındaki kızlarının yeniden dirilmesini isteyen çift için kilise bağış kampanyası başlatarak ‘küresel ayin’ çağrısı yaptı. Sahtekarlığa kanan hristiyanlar 50 bin dolar bağışladı.

22.12.2019  03:41 - Güncelleme: 22.12.2019  03:41

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir çift, hayatını kaybeden 2 yaşındaki kızlarını yeniden diriltmek için ‘küresel dua’ çağrısında bulundu. Ailenin bu çağrısına destek çıkan bir kilise tarafından başlatılan kampanyaya 50 bin dolar bağış toplandı. Kaliforniya’da ebeveynleriyle yaşayan 2 yaşındaki Olive Alayne Heiligenthal, solunumunun durması sonucu uykusunda hayatını kaybetti. Acılı aile, kızlarını yeniden hayata kavuşturma umuduyla ‘küresel dua’ çağrısında bulundu. Ebeveynler Andrew ve Kalley Heiligenthal’ın bu çağrısına kulak veren Bethel Kilisesi, GoFundMe adlı internet sitesi üzerinden bir kampanya başlattı. Kilise yönetimince açılan kampanyaya kanan hristiyanların desteğiyle kısa sürede 50 bin dolar bağış yapıldı. Anne Kalley sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tanrının bu küçük kızı yeniden hayata getireceği inancıyla bizimle birlikte durmak için dünyanın her yerindeki kiliselerden dua bekliyoruz. Onun bu dünyadaki vadesi henüz dolmadı” ifadelerini kullandı.

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