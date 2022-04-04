Kilit madde üzerinde anlaştılar! İmzalar atıldı

İki lider, yeniden canlandırılan barış anlaşmasının, 2018'den beri sorun olan güvenlikle ilgili düzenlemelerinin uygulanması konusunda ileriye dönük bir yol haritası imzaladı.

Anlaşmayı Güney Sudan Cumhurbaşkanı Danışmanı Tut Gulwak ile muhalefet adına Madencilik Bakanı Martin Gama Abucha imzaladı.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Danışmanı Gulwak, imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güçlerin birleştirilmesinde komuta yapısıyla ilgili anlaşmayı imzaladık. Anlaşmaya garantör Sudanlı yetkililerin huzurunda varıldı. Pozisyonları ayırmaya karar verdik çünkü barış çok değerli. Ülkeyi kalkındırmak için anlaşmalıyız." dedi.

Anlaşmayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Machar adına imzalayan Abucha ise "Bugün barış anlaşmasının ikinci bölümünü nasıl uygulayacağımız konusunda bir anlaşmaya varıyoruz. Güney Sudan halkı, barış ve güvenliğin özlemini çekiyor ve bugün bunda bir dönüm noktası oluşturduk. Güney Sudan'ın başarılı olabilmesi için silahları susturmak önemli." şeklinde konuştu.

Abucha, anlaşmanın imzalanmasından ziyade hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Söylediklerimizi uygulamalıyız. Güney Sudan halkı bizden bunu yapmamızı bekliyor. Her şey mükemmel değil ancak ülkeyi ileriye taşımak istiyoruz. Kavga olmasın. Saldırılar olmasın." ifadelerini kullandı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre imza törenine garantör devlet Sudan'ın Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu da katıldı, Sudan adına imzayı, Savunma Bakanı Yasin İbrahim attı.

Yasin, "Taraflar, Sudan'ın önerdiği ve uzunca tartışılan öneri üzerinde uzlaştı." ifadesini kullandı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Risk Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu taraflar, defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Güney Sudanlı taraflar, Eylül 2018'de IGAD üyesi ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da nihai barış anlaşması imzalamıştı.